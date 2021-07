Manu es un hombre seguro de sí mismo, convencido de que está preparadísimo para el amor, que ha vivido todo lo que ha querido, que está feliz siendo masajista erótico. Algo muy parecido a lo que le pasa a Rosy, su cita. Una mujer que asegura que en el amor “Me ha ido bastante bien porque me he comido lo que yo he querido” y que la palabra que mejor la define es “pirotécnica”.