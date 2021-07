Abril tiene claro que no deja a nadie indiferente “la gente me reconoce por mis colores y porque soy un pedazo de maricón” y le ha explicado a Carlos Sobera que ella es una “Fox Queen, mujeres biológicas que se dedican al mundo del drag” y que desde muy chiquitita tuvo claro que no quería ser ni bombero ni futbolista, ella quería ser Drag Queen y así se lo dijo a su madre.