Irene y Francisco han tenido buena conexión desde el inicio de la cena. Francisco se ha abierto en canal y le ha contado a su cita que a pesar de tener 34 años, está jubilado. "He trabajado en metalurgia, construcción naval, reparación, hacía barcos, me rompí la espalda hace unos diez años. Estuve sin andar, no se sabía si iba poder a volver andar. Al final con rehabilitación lo conseguí. Me sentí un poco como Clara la amiga de Heidi. Estás inválido y al final un día dices, por cojones tengo que andar. Tuve que volver a andar", ha explicado.