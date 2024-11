La emoción de una soltera con su cita al descubrir que tiene un piso en la playa: "Me da la vida"

Rosa acude muy elegante al restaurante del amor para ver si consigue dar con la persona que le pueda cautivar su corazón durante la cena que va a mantener en un episodio más de 'First Dates' . Entre otras de sus muchas pasiones, la soltera adora todo lo relacionado con la música y el mar , algo que para ella, si no lo tuviera, sería como una "maceta". Además, Rosa se considera una persona muy alegre, a la que le encanta salir a tomar algo.

" Señora, qué alta es y qué elegante que es ", cuenta muy sorprendido Juanma a las cámaras de 'First Dates'. El soltero se ha quedado estupefacto en cuanto ha visto a una mujer que, a priori, parece haber dado en el clavo con lo que él estaba buscando. Además, Rosa detalla que su cita ha venido "perfecta" para la ocasión. " Las manos, que yo me fijo mucho en ellas... la boca también la tiene muy bonita... la perilla, preciosa . Muy apañado", cuenta la soltera al programa.

Una vez se sientan para cenar, tanto Juanma como Rosa tienen el espacio y el tiempo perfecto para empezar a conocerse y, quien sabe, dar con esa chispa para encontrar el amor. Nada más empezar la conversación, el soltero desvela a su cita que ya estuvo en otro capítulo de 'First Dates' , aunque no consiguió dar con la persona ideal. Aunque parece que esta vez ha conseguido dar con la mujer que andaba buscando.

Además, ambos comparten muchos gustos y tienen unos estilos de vida muy parecidos . De hecho, ambos adoran el agua. Así lo cuenta Rosa a las cámaras de 'First Dates': "A mi nadar me encanta. Nada más meterme en el agua parezco una reina. Llevo mi música. Yo en el agua tengo mis aparatos para nadar con música". Parece que la chispa del amor ha estallado en 'First Dates' entre los dos.

"Él vale muchísimo, porque si no valiera, pues nada. Pero, aparte de que me ha gustado y es un hombre que se ve buena gente, tiene una de las cosas que me gustan, que es la playa. La playa es pasión. Es que me da la vida", asegura la soltera al programa.