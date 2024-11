Un soltero alucina con las aspiraciones laborales de su cita: "Si no soy cantante, pues... stripper"

Laura ansía con poder dedicarse al mundo de la música

Jawo, un dependiente y músico de 25 años, será la cita de Laura

El baile más caliente de una soltera para cortejar a su cita: "Me puse un poco coqueta"

Laura, una jovencísima chica de 18 años y que está dispuesta a dar el máximo para triunfar en el mundo de la música, acude al restaurante del amor para ver si consigue dar con la persona indicada con la que llegar a mantener una relación de pareja. Es una persona que, pese a que intenta tener las cosas muy claras, no puede porque es "muy cambiante".

Aunque ahora mismo se encuentre en busca de trabajo, Laura aparte de querer dedicarse a la música, ya ha hecho sus pinitos interpretando a Fiona en un musical de Shrek, aunque no fue una primera toma de tierra al mundo profesional. Así lo cuenta a las cámaras de 'First Dates': "Yo empecé a cantar desde chiquitilla. Desde ahí, cojo todos los micros y canto de todo. Me gusta mucho. Quiero ser cantante. Si no lo soy, pues... debajo de un puente".

En cuanto al amor, Laura parece que no ha conseguido dar todavía con el hombre adecuado, puesto que piensa que todos "son iguales" porque luego le acaban siendo infiel. "Habrá alguno por ahí que sea majo o bueno, pero yo no los conozco. También puede ser que yo elija mal porque soy tonta, pero a mí me parecen todos unos bobos", detalla a las cámaras de 'First Dates'.

Laura ha acudido al restaurante del amor para buscar a un chico que sea alto y, a poder ser, que sea "negro". "He estado con chicos blancos y negros. Los blancos son como más paraditos, más de los que les tienes que pedir las cosas y a mí no me gusta eso. A mí me gusta que venga el negro y me diga que manda él", cuenta la soltera al programa.

El presentador, en cuanto escucha cómo Laura ha perdido la fe en el amor y afirma ser más seria y menos cariñosa que antes, se marcha hacia las puertas del restaurante para dar la bienvenida a Jawo, un dependiente de 25 años que se dedica también al mundo de la música y quien será la cita de la soltera.

De hecho, Jawo explica a las cámaras como a través de su música quiere lograr que las personas vuelvan a creer en el amor y saquen su lado más romántico. Quien sabe, a lo mejor consigue que Laura vuelva a sentir esas mariposillas en el estómago que ya no recuerda.

"Me ha impactado. Es una chica guapa. Es una persona que atrae, que entra así por los ojos a primera vista", detalla el soltero a las cámaras del programa. Además, Laura también parece haberle impresionado el aspecto del chico con el que le han emparejado, aunque le esperaba un "poco más alto".

Una vez se sientan en la mesa, tanto Laura como Jawo tienen el momento perfecto para conocerse un poco más. De hecho, parece irles muy bien en cuanto ambos descubren su gran pasión por la música. "Que a Laura le guste cantar me dice que, dentro de ella hay un gran corazón, porque la música son puros sentimientos. Para cantar tienes que sentir. Demuestra que tiene sentimientos", asegura el soltero a 'First Dates'.

Sin embargo, las alarmas de Jawo han saltado en cuanto descubre que Laura todavía no tiene las ideas muy claras con respecto a su futuro profesional. "Si no soy cantante, pues... stripper. Es el plan B", le explica la soltera a su cita.

De hecho, a medida que avanza la cena, tanto Jawo como Laura descubren que no van a acabar conectando. El músico busca a alguien con "las ideas claras". En cambio, la soltera sabe que no es una persona con objetivos definidos. Además, al dependiente también le molestó que le generalizara y le tratara como "a todos los hombres".

En cuanto termina la cena, ambos acuden a la sala privada de 'First Dates' para ver si acaba despertando el amor entre ellos. Es entonces cuando Laura decide impresionar a su cita con una interpretación maravillosa de 'MÍA', de Belén Aguilera.

La decisión final de Laura y Jawo en 'First Dates'

Pese a la gran actuación que ha hecho Laura a su cita en la sala privada, parece que no ha conseguido cautivar al músico. De hecho, durante toda la cena, no ha habido ningún tipo de conexión entre ellos.