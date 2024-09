Las luces de 'First dates' se apagan y Franky y Sofi se besan apasionadamente: "Me ha gustado mucho"

El restaurante más mágico de la televisión ha abierto sus puertas para recibir a Franky, un contable de 31 años dispuesto a encontrar el amor. El contable ha confesado antes de saludar a Carlos Sobera que se ha enamorado muchas veces y aunque lo ha pasado mal, no deja de intentar buscar a la pareja perfecta.

El presentador de 'First dates' ha alucinado cuando Franky le ha pedido una caña a Matías en la barra y se la ha bebido del trago . "Es que vengo seco", ha comentado entre risas el contable. Carlos Sobera le ha pedido al camarero que pusiese más cerveza: "¡Saca un barril, amigo!"

A Sofi le ha llamado la atención la mirada penetrante de Franky. Durante la cena, los dos han hablado de que les gustaba el voluntariado . La integradora social se ha quedado encantada con la idea de que Franky lo haya hecho: "El voluntariado conlleva muchas cosas que son importantes y no todo el mundo las cumple o le llama".

Franky ha seguido contando aspectos y situaciones de su vida. El contable no ha parado de hablar y es algo que a Sofi le ha sorprendido porque normalmente la tienen que decir a ella que pare de hablar: "Me gusta escucharle, pero también me apetecía contarle".