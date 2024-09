Un soltero le explica detalladamente una postura sexual a su cita: ''Podría enseñarme cosas''

Elías y Sylvie han tenido una cita de lo más picante

Los dos solteros se han lanzado con un apasionado beso: ''Me he excitado''

Elías tiene 51 años y acude al restaurante del amor de 'First Dates' con muchas ganas de encontrar el amor. Nuestro soltero cree que tiene una mentalidad más abierta, alternativa y pionera. Además, se considera ecologista y sin prejuicios e idealista.

Al soltero le encantaría encontrar una mujer con la que ir a conciertos y con la que hacer actividades culturales y talleres de yoga. Su cita, Sylvie, tiene 54 años y se considera muy rockera, además le encanta la cosmética natural.

Nada más ver a Sylvie, Elías quedaba impresionado: ''Esta me zampa en un segundo, me da esa sensación'', pero a Sylvie, Elías no le llamaba mucho la atención, de hecho, todo lo contrario: ''Le veo bajito, le falta un poco de pelo y no muy atractivo''.

Una vez sentados para cenar, Sylvie y Elías comenzaban a conocerse un poquito más y descubrían todas las cosas que tienen en común.

Después de una agradable conversación, Sylvie pasaba a la acción leyendo una pregunta del programa: ''¿Qué postura sexual te vuelve loco o loca?''. ''A mi me encanta ponerme encima, me encanta. Da igual de pie, sentado, me gusta'', respondía ella.

Elías, por su parte, pasaba a explicar explícitamente su postura sexual favorita: ''El 68 me gusta ¿lo conoces?'', y Sylvie escuchaba atentamente su explicación y se mostraba impresionada: ''Lo veo bien, atrevido, lanzado. Parece que ha aprendido bastante a lo largo de su vida y me podría enseñar cosas, pero yo también a lo mejor le puedo enseñar algo''.

Sin pelos en la lengua, el soltero le confesaba a su cita sus encuentros: ''En Murcia hay muchos varios termales y he organizado algunas veces con amigos algún encuentro en una casa con agua termal y nos juntamos 10 o 12 y pasamos el fin de semana unos con otros''.

''Sería, no tanto como una orgía, pero sí un espacio para cuidarnos y darnos al amor'', revelaba Elías y a Sylvie le parecía muy bien, pero poco después, nuestro soltero confesaba a las cámaras sus intenciones con su cita: ''Me atrae para jugar porque llevo tiempo sin relación, pero de momento no siento lo de conocerla y empezar a vivir algo, no lo veo''.

Nada más acabar de cenar, nuestros solteros se lanzaban de lleno a la pasión con una prueba del programa: ''Acaricia con tu lengua los sabios de tu cita'', leía Sylvie y los dos accedían dejando ver un apasionado beso. ''Me he excitado, puedo reconocer que besarme con ella me ha excitado'', confesaba Elías.

La decisión final de Sylvie y Elías

A la hora de la verdad, Sylvie afirmaba querer tener una segunda cita con Elías: ''Creo que eres muy interesante. Me ha gustado tu forma de expresarte, las cosas que haces y yo soy muy abierta de mente, necesito gente así''.