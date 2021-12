A Juan Luis le faltaba que Sofía se implicara más: “Yo he intentado llegar a ella en las conversaciones y no me miraba a los ojos, y a mí eso no me gusta”. Ella, sin saber lo que le estaba pasando por la cabeza a su cita, reconoció lo que se sentía Juan Luis: “La verdad es que no lo he mirado muchísimo a los ojos, mirarlo me daba corte”.