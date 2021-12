Miguel mete la pata con el tatuaje de Raúl: “Es por mi padre, que está muerto”

Miguel se define como una persona de extremos, vive “con dos amigos mariquitas y mi amiga la prostituta” y asegura que “Si mis compañeros de piso me tuvieran que definir no se podía ni emitir este programa… dirían que no me aguantan, que están deseando que me acueste en la cama porque no paro y que tengo una energía que no la hay”. Una energía que ha derrochado en su cita con Raúl, quién lo ha agradecido porque estaba muy cortado al principio.