Joan Ignasi: “Tenía que haber nacido en el Renacimiento y Leonardo Da Vinci habría sido mi discípulo y no hubiera pintado La Mona Lisa”

Joan Ignasi ha entra en ‘First Dates Café’ derrochando sabiduría y arte , y luciendo un perro de cien años que le iba a servir para sorprender a su cita. No todos los días nos visita un hombre polimata que podría haber sido el maestro del mismísimo Leonardo Da Vinci.

Cuando Jesús Vázquez le ha preguntado que cómo era, Joan Ignasi lo ha tenido clarísimo “Un polimata” y ¿qué es un polimata? “Es un tío experto en todo, tanto en artes como en ciencia. Yo en ciencia no lo soy porque no se ha terciado, podría haber sido médico o ingeniero”. Es más, Joan cree que ha nacido unos 500 años tarde “Yo tenía que haber nacido en el Renacimiento y Leonardo Da Vinci habría sido mi discípulo y no hubiera pintado La Mona Lisa”.