Lydia conquista a Laia guitarra en mano y con un tema propio: "Me he dado cuenta de que es lo que yo necesito"

Lydia asintió y aseguró: “Conforme hablaba con ella, justamente me he dado cuenta de que es lo que yo necesito, lo que no he encontrado hasta ahora; tiene unos valores en la vida que concuerdan totalmente con lo que yo necesito”. Así, en una nube, quiso acabar la cita dedicándole una canción compuesta por ella misma a su cita, algo que hizo que el final fuera absolutamente redondo.