Jesús Vázquez se emociona hablando de su pareja: "Me salvó la vida y gracias a él estoy aquí"

"Cuando veía el programa en casa, el de por la noche, era de las cosas que más quería hacer, me encantaría hacer un rasca del amor ", ha confesado el presentador. "¿Quieres hacer uno maitre?", le ha preguntado Dani G. "Yo no sé si voy a ser muy interesante", ha accedido Vázquez.

"¿Qué es para ti el amor?", ha leído. EEl amor es lo que…bueno, que no me quiero poner muy intenso que me emociono y todo. El amor es mi motor, me salvó la vida hace veinte años y gracias al amor estoy hoy aquí", ha respondido muy emocionado.