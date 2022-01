Ginés confesó su bisexualidad con más de 60 años: “Me gustan los hombres y no soy ni el primero ni el último”

A Pascual le ha sorprendido que Ginés no se hablara con ninguno de sus tres hijos y ha querido saber un poquito más de la vida íntima de su futuro amigo. Ginés le ha confesado que la única mujer de su vida había sido la madre de sus tres hijos y cómo parecía que no le quedaba del todo claro, le ha explicado que aunque l e gusta “la carne y el pescado” , él no volvería a estar con ninguna mujer.

“A mí me gustan los hombres y no soy ni el primero ni el último, y eso es lo que yo busco. Y espero un día encontrarlo, el que lo vea mejor y el que lo vea peor, yo no he robado, ni voy a robar ni matar a nadie, pero voy a vivir mi vida”, ha asegurado un hombre que no pierde la esperanza de volverse a enamorar.