Bart, sobre su mascota: “Es un gato loro perro y le saco a pasear en el hombro”

Bart ha llegado a ‘First Dates Café’ con la intención de encontrar el amor y a una persona a la que le apasionen los gatos porque él no hace nada si su “gato loro perro” llamado Oreo . De hecho, le ha presentado como pista para que su cita le conociera mejor.

Bart asegura no hacer nada sin su mascota Oreo, un gato con el que se baña o monta en barca y ha querido que su cita, le conociera antes que a él. A Raquel, su cita, no le ha dicho mucho la foto de Oreo que le ha dejado su cita, pero sí le ha dicho a Jesús Vázquez que le preocupaba el tema de los pelos de gato porque es algo que no soporta.