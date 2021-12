Flowery flipa al saber que Naiara no salía de fiesta: “¿Lo tenías prohibido? No te creo”

No nos atrevemos a hablar de flechazo , pero sí a decir que Naiara y Flowery han hecho el match perfecto en ‘First Dates Café’. Ambos buscaban una relación sana y sin celos , y él ha flipado al saber que a Naiara su último novio no le dejaba salir de fiesta.

Flowery le ha explicado a Naiara que por su profesión estaba buscando a una chica que no fuera celosa y formar una pareja basada en la relación y al confianza. Algo que a ella le ha encantado escuchar porque estuvo casi tres años sin poder salir de fiesta si no lo hacía acompañada de su novio.

“¿Lo tenías prohibido? No te creo”, ha asegurado un Flowery que no daba crédito a lo que estaba escuchando de boca de su cita “Me parece de locos, lo más retrogrado, estoy súper en contra de ese comportamiento”. A Flowery le ha parecido algo horrible, pero Naiara intenta sacar el lado positivo de todo en esta vida y ahora tiene claro que no volvería a aceptar algo así en su vida.