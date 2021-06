España - Portugal: la Sub21 juega las semifinales del Europeo este jueves a las 18.00h en Cuatro y mitele.es

España se medirá en las semifinales a Portugal en un partido que veremos en Cuatro y mitele.es a las 18 horas el jueves 4 de junio en el estadio de Ljudski vrt. La Sub21 sigue firme en el Europeo. Superó su primer escalón al vencer a Croacia por 2-1 con los dos tantos de Javi Puado. Un partido cómodo que se fue a la prórroga en el último suspiro por un penalti de Guillamón que vio la amarilla y que además no podrá estar en las semifinales.