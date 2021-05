Antonio Blanco sustituirá a Moncayola en la Sub21 tras su positivo en Covid

España Sub21 contaba con un contratiempo antes de volar a Eslovenia . Tenían que retrasar el viaje por un positivo en la expedición. Ahora se ha sabido que se trataba de Jon Moncayola y que por tanto no disputará la fase final del Europeo. El sustituto será Antonio Blanco.

La Selección tenía que haber estado ya en Eslovenia, pero esto retrasaba su hoja de ruta. No será hasta que se prueben que no hay más positivos cuando no viajen. Como así lo comunicaban. "El equipo nacional Sub-21 permanece en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras detectarse, en las pruebas PCR, un positivo por COVID-19 en la expedición que tenía previsto viajar en la mañana de hoy miércoles a tierras eslovenas para participar en la fase de eliminatorias del Europeo 2021 de Hungría y Eslovenia", señaló el portal 'sefutbol'.