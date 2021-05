La selección española sub21 no viaja a Eslovaquia tras el positivo de un miembro de la expedición

La selección española Sub-21 no pudo partir este miércoles hacia Maribor , en Eslovenia, para afrontar la fase eliminatoria de la Eurocopa tras detectar un positivo por coronavirus en la expedición, informaron desde el combinado nacional.

España se enfrenta a Croacia este próximo lunes en Cuatro

De este modo, la delegación española no viajará a Maribor, donde debe jugar su partido de cuartos de final ante Croacia el próximo 31 de mayo, "hasta determinar que no hay más positivos".