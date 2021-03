Una joven con TOC de contaminación, agravado por la pandemia: todos los días se rocía el cuerpo con alcohol

Se lava las manos durante dos horas y media

Su vida está muy limitada desde que a su hermano le detectaron una infección contagiosa – que no era covid19 – antes de que se desatara la pandemia y, precisamente, su casa es el lugar en el que más se acentúa este TOC. Sólo siente segura en su habitación y éste es el ritual en el baño: se lava las manos 8 veces seguidas y, si el grifo del agua se apaga, lo vuelve a encender con el pie para no contaminarse.

Ahora, con el virus también en la calle, no toca nada que no haya sido previamente desinfectado. De hecho, ni siquiera lleva móvil encima o tarjetas de crédito para no contaminarlas y es incapaz de probarse unos zapatos o ropa en una tienda corriente. Sin embargo, en este programa, ¡ha hecho un gran esfuerzo por superar su fobia!