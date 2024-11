Nacho Abad sale en defensa del alcalde de Aldaia: "Entiendo la rabia, pero es el único que ha escuchado a sus vecinos"

"Tengo grabada la voz del policía que me contestó, tengo las tres llamadas. Tengo una hija con un problema y me decía que no es para tanto. Yo hubiera cogido el coche y no me quedo ahí en una isla. Llamé tres veces por seguridad, si le da un infarto a mi hija, ¿qué hago? Cojo un rifle y me cargo al alcalde", gritaba la vecina llena de indignación.