El alcalde de Algemesí, sobre las inundaciones tras la DANA: "Nadie me avisó que se iba a liberar agua del pantano de Forata"

José Javier Sanchis, alcalde de Algemesí, ha querido dejar claro que no tuvo una comunicación formal de que se abría la presa: "Nadie me avisó que se iba a liberar agua del pantano de Forata".

En segundo lugar, el edil explicaba, que tan solo recibió una llamada alrededor de las cuatro y media de la tarde de la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana: "Me preguntaron cómo estaba el municipio, se me indica también que están pendientes de unas lluvias en las aguas altas del río, que pueden cargar mucho el caudal".

En ese momento, José Javier Sanchís les preguntaba, si se tiene que preocupar o dar aviso a sus ciudadanos y le indican que por el momento no, porque se tienen que reunir y que luego le informarán: "Nadie me llamó, no recibimos nada ni yo ni la central de policía local de Algemesí".