Sonia Ferrer se desplazó a Valencia con su asociación y vivió un altercado: "Tiene que haber alguien vigilando para que no nos roben"

De hecho, ella misma ha vivido la situación en primera persona. Van varios coches, se separan para organizarse y llegar a más gente, pero les recomiendan que no lo hagan: "Siempre tiene que haber alguien vigilando para que no nos roben".

Es más, vivieron un altercado: "La gente está muy nerviosa, un hombre nos dejo que no le estábamos dando nada por su cara, que éramos racistas y no era así, estábamos cogiendo el alimento porque vino una señora con una niña que no era su hija diciendo que era de una familia con seis niños, son musulmanes y no comían carne. Esto es solo porque están pasándolo mal".