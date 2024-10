Brutal hachazo en la cabeza por un caballo, hablamos con su mujer: "Está entre la vida y la muerte, me lo dejaron ahí muerto"

Una llamada de teléfono en la que alguien decía "he matado a tu hermano" desata el pánico en Juan Carlos. Él sabía que su hermano había quedado con Antonio para saldar una deuda de 600 euros por la compra de un caballo. 'En boca de todos' habla en directo con Vanesa, pareja de la víctima.

El hermano alertado por la llamada se desplaza hasta Almonte, el lugar de los hechos, y allí es cuando un charco de sangre junto a un hacha de grandes dimensiones, pero ni rastro de su hermano. Al acudir al centro de salud más cercano es cuando descubre todo. Antonio y sus dos hijos, presuntamente han clavado un hacha a su hermano en la cabeza. Así mismo, la agresión no habría quedado ahí, Vanesa la pareja de Antonio también denuncia haber sido agredida sexualmente.

Hablamos con Vanesa, la mujer de la víctima y la presunta agredida sexualmente, que haciendo un gran esfuerzo nos relataba cómo sucedió todo: "Nosotros fuimos allí a cobrar los 600 euros y nada más bajarse del coche le dieron el hachazo a mi marido y lo dejaron tirado en el suelo". Tras golpear brutalmente a su marido, Vanesa confesaba, que le dieron con un hierro e hicieron todo lo que quisieron con ella: "De cintura para arriba me agredieron sexualmente".

La pareja de la víctima también señalaba, que fueron a matarlo y todo fue una trampa. Respecto a los motivos, no los sabe, porque asegura que ellos solo fueron a cobrar su dinero: "No querían pagar y me lo dejaron muerto".