Polémica actuación | La Guardia Civil arrolla una lancha de migrantes que intentaba llegar a Melilla

El periodista Borja Méndez daba más datos del suceso y facilitaba la versión de la Guardia Civil: "Consideran que es un accidente y que afortunadamente no hay ningún herido". Además, el periodista añade, que ese día había mucho viento en la zona y por la rapidez de la intervención era muy compleja.

Por otro lado, la periodista Rebeca Martín aseguraba, que fuentes del ministerio habían declarado que era una forma habitual de actuar, y ella señalaba: "Una forma habitual no puede ser y de hecho me parece un milagro que hayan salido ilesos y que no haya habido ningún herido".