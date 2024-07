Chema Gil, analista de seguridad, sobre el intento de asesinato de Donald Trump: ''Se salvó él solo, no el servicio secreto''

''Creo que no tiene nada que ver con la amenaza que tiene desde hace muchísimo tiempo Donal Trump por parte de Irán porque fue el que se cargó a Soleimani'', explica sobre el intento de asesinato.

Por otro lado, Chema Gil se ha pronunciado sobre las informaciones que dicen que una de las mujeres del servicio secreto de Donald Trump era demasiado bajita : ''Es real. Estamos hablando de proteger al presidente de los Estados Unidos que es una mole, la chica no tiene el tamaño ideal para una protección''.

Además, afirma que el servicio secreto no hizo bien su trabajo: ''A parte del tejado que dejaron sin vigilancia porque tenían que haberlo hecho las fuerzas locales, es Trump el que se tira al suelo, no lo derriba el servicio secreto, quien se salva es el propio Donald Trump. La chica, además, hay un momento en el que está con la pistola casi fuera de la funda, no podía meterla. Esa chica, puede ser muy inteligente, muy válida, pero las condiciones físicas que hay que tener para proteger a un presidente de gobierno son extremas''.