Sonia Ferrer, muy crítica con el desfile de niños vestidos de legionarios en Málaga: "Quiero una educación pacifista"

“¿Podemos dejar a los niños en paz? ¿Podemos dejarlos crecer como tienen que crecer? Quiero una educación igualitaria, pacifista y democrática, no quiero una infancia hipersexualizada ni tampoco quiero que se les aplauda porque llevan armas y desfilan como militares. Ya está bien, dejémosles que crezcan como niños” , decía.

Un comentario con el que Antonio Naranjo no estaba muy de acuerdo, dando una opinión radicalmente opuesta: “A mí me parece estupendo. Porque mi hijo ha crecido, si no, lo mandaba… Hay muchas razones por las que sentirse orgulloso de La Legión”, decía.