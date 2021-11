Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de identificar al agresor, o agresores de la menor que no ha podido testificar todavía ya que se encuentra ingresada en la UCI del hospital Sant Joan de Déu.

“Esto no solo es una agresión sexual, esto es gravísimo, es decir se la sometió a una violación y a una serie de lesiones y agresiones sexuales brutales, los desgarros que la menor tiene son tremendísimos. Y luego, se la dejó abandonada a su propia suerte de madrugada y desnuda. No solo estaríamos hablando de una agresión sexual, si no que, seguramente, de una tentativa de homicidio”, continuaba explicando el portavoz de los Mossos.