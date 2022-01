Toñi Moreno, presentadora y colaboradora de ‘Cuatro al día’, reaparecía en plató tras contagiarse de covid y no pasarlo nada bien. “No sabéis la alegría que me da veros”, decía visiblemente emocionada antes de que Joaquín Prat se interesase por su estado de salud

“He pasado un virus… hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho. He pasado unas vacaciones horrorosas, pero bueno, ya estamos aquí, ya ha pasado”, comenzaba diciendo la colaboradora. “Nochebuena sola en una habitación, Nochevieja sola en una habitación… la niña con mi madre… ¡Me ha dado fuerte el virus! Es que tengo las dos vacunas puestas y aun así… he estado como si me hubiese atropellado un tren”, contaba Toñi Moreno.