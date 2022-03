Tetyana, profesora ucraniana en Odesa: “Cada vez que oigo que el ataque es inminente, se me parte el corazón”

“Cada vez que oigo que el ataque a Odesa es inminente, se me parte el corazón ”, aseguraba Tetyana visiblemente afectada. “ Odesa es como Valencia, Málaga o Barcelona… son ciudades con su propio encanto , con su propia historia”, continuaba contando.

“Después de tantos años tras la Segunda Guerra Mundial, en pleno Siglo XXI, volvemos a utilizar las mismas palabras… no ha cambiado nada y no me lo puedo creer”, aseguraba la profesora ucraniana compungida.