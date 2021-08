Calor histórico en el municipio cordobés de Montoro al alcanzar los 47,2ºC

La localidad cordobesa de Montoro marcó el sábado un récord histórico de calor con 47,2ºC por la tarde. Todavía a medianoche, la temperatura era de 35,8. El domingo, aunque la jornada es un poco más liviana que la de ayer, es difícil sobrellevar las temperaturas: se superan los 42ºC y se prevé que esta tarde lleguen a los 46ºC. La plaza principal del pueblo está desierta a la hora de comer. “No se podía aguantar, no podía respirar por la calle”, dice una vecina. Pero, no es el único lugar de España donde el calor impidió el sueño. En Jaén, la temperatura no bajó de los 30ºC en la noche más calurosa del año.