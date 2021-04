El llanto de Francisca, al borde del desahucio por no poder pagar el alquiler: "No quiero separarme de mis perras"

'Cuatro al día' hará todo lo posible por ayudar a Francisca , una mujer de 57 años que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Tiene una discapacidad del 85% y, con la pandemia del coronavirus , ya no vende los artículos ( bebés reborn) que le daban el dinero necesario para tener una vivienda digna.

Con los 450 euros que cobra de su pensión, no le da para pagar los 750 euros del alquiler y sus hijos, también por los efectos de la crisis del covid, no pueden ayudarla.

Joaquín: "Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarla"

Francisca se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde le han dicho ya en repetidas ocasiones que no hay "viviendas sociales disponibles" y ella no quiere ni imaginarse entrar en una residencia social donde no pueda vivir con "sus perritas". Sólo de pensarlo, se ha puesto a llorar, haciendo visible la desesperación que siente ante su situación económica.