Un hombre sin mascarilla intenta entrar en la manifestación feminista de Barcelona y le echan

La manifestación de Barcelona estaba dividida en grupos y se ha vivido un momento muy tenso cuando un hombre ha querido unise a la marcha, justo en la parte que no era mixta , pues en la cola de la manifestación sí que se podían mezclar los hombres y las mujeres.

Este hombre iba sin mascarilla -ha dicho en 'Cuatro al día' que podía no llevarla por prescripción médica - y ha sido expulsado de la manifestación, no sólo por no estar suficientemente protegida contra el covid, sino porque era "el momento de las mujeres".