Desempleados mayores de 55 años: el edadismo es la discriminación laboral por edad

De hecho, ¿contrataría a un diplomado en empresariales, con cursos en derecho tributario, ex propietario de varias empresas, ex director de sucursal bancaria que ha estado destinado en la división de banca internacional? El sueldo que pide es de mil euros lo que para él sería “una lotería”. Sin embargo, nadie le contrata. Se llama Antonio Marcos, tampoco a María Luisa cocinera de 55 años con (cursos de cocina en la escuela de hostelería de Madarcos, etc.), ni a José Cristóbal de 59 años que con 30 años en la hostelería (maitre, gestión de equipos de 20 personas, catador de aceites, etc. ). Todos ellos y muchos miles más se han reunido en plataformas a través de redes sociales como esta de “subsidio mayores 52/55 años” https://www.facebook.com/groups/305393533299444/ o cuentas de twitter (@Subsidio_52_55) . Por falta de ingresos muchos viven a su edad en pisos compartidos o en apartamentos muy reducidos. Su situación es de las más complicadas del mundo laboral porque como dice María Luisa, cada cumpleaños es un paso atrás. Por eso, para que empiecen ser pasos hacia delante proponen que si en otros casos del mercado laboral hay cupos de contratación para mujeres o discapacitados para evitar su discriminación laboral también exista con mayores desempleados.