Un hombre con fatiga crónica que no puede "dar tres pasos seguidos" pide auxilio: "Quiero vacunarme ya"

Éstos no están contemplados en ninguna de las calificaciones concretas del plan de vacunación, como los mayores o los sanitarios y Miquel Cano, que sufre fatiga crónica desde hace once años, ha pedido en 'Cuatro al día' que deje de ser así.

"Vivo pegado a mi cama, ésa es la vida que llevo"

Miquel era profesor y a la vida le cambió completamente cuando le diagnosticaron esta enfermedad crónica. "Tuve que dejar de dar clases, que era el trabajo de mi vida, porque no tenía la fuerza suficiente", ha dicho en su entrevista en el programa. También ha descrito sus síntomas: "Hay días que me paso 16, 18 o 20 horas en la cama, tengo vómitos. Me ahogo constantemente, me falta la respiración. Por eso pido que no seamos invisibles y que las personas con enfermedades como la mía recibamos la vacuna".