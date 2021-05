Los repartidores critican la 'Ley Rider': "Se queda corta, a largo plazo da la posibilidad a las empresas de que hagan lo que quieran"

El Gobierno ha aprobado la 'Ley Rider' que regulara que las empresas de reparto de comida a domicilio contraten a sus trabajadores

Miles de 'riders' han salido a las calles en nueve ciudades porque creen que la nueva ley traerá más precariedad y que habrá más paro

Fernando García, 'rider' y delegado sindical de UGT: "Las empresas van a despedir, van a montar manifestaciones, van a manipular"

El Gobierno ha aprobado la 'Ley Rider', en la que se obliga a las empresas de reparto de comida a domicilio a contratar a sus trabajadores. La norma no gusta a todos, miles de 'riders' han salido a las calles en nueve ciudades porque creen que la nueva ley traerá más precariedad y que habrá más paro.

Fernando García, Rider y delegado sindical de UGT, explica las consecuencias de la 'Ley Rider'

El programa ha hablado con Fernando García, 'rider' y delegado sindical de UGT, que ha querido dejar claro que "no somos autónomos, hay 47 sentencias. La ley viene a recoger esto, no es un debate". Este repartidor ha explicado que aunque cree que "la ley creo que se queda corta", porque obliga a un cambio de modelo, lo cual es positivo a corto plazo, pero "a largo plazo da la posibilidad a las empresas de que hagan con nosotros lo que quieran. Las empresas van a despedir, van a montar manifestaciones, van a manipular. Esta gente de las manifestaciones me insulta y me acosa, esta es la gente que organiza las empresas".

¿Están todos los 'riders' de acuerdo con la aprobación de esta ley?

Fernando García explica que "hay unos cuantos que quieren eso, principalmente los cabecillas de estas marchas que son los puestos a dedo. La inmensa mayoría de los 'Riders' los podéis ver en la calle". Y explica que los 'riders' no son "emprendedores, somos trabajadores en bicicleta y en moto, ¿en qué cabeza cabe que eso es un autónomo o un emprendedor? Claramente somos repartidores, desde el siglo XIX se reparte en bicicleta y no eran autónomos. Esto no es un debate, las empresas fuerzan este debate a base de acoso y de manipular a la opinión publica y sus trabajadores".

¿Cuáles eran las condiciones que tenían los 'riders'?