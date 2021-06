Ni selfies, ni filtros

Poparazzi nos está planteando un auténtico reto que está enganchando cada vez a más gente que desea abandonar el artificio imperante en las redes sociales. No solo están prohibidos los selfies, sino también los filtros. Nada de falsear la realidad editando fotos, solo mostrar lo que ven nuestros ojos a través de la cámara con toda su autenticidad. La intención es crear un espacio de intercambio de imágenes desde una perspectiva más saludable que a la que estamos acostumbrados.

Tampoco se pueden comentar las fotos, pero sí utilizar emojis para mostrar una reacción. Y en cuanto a la privacidad, no hay información acerca del número de seguidores del resto de usuarios, pero sí puedes ver cuántas visitas tiene cada “pop”.

¿Cómo funciona Poparazzi?

El funcionamiento es muy sencillo. No necesitas ninguna invitación para sumarte a la red, como ocurre con Clubhouse. Solo tienes que compartir, sin retoques, las fotos que hagas a otras personas y etiquetarlas. Si la persona a la que le has hecho la foto no está entre tus contactos le llegará una invitación para que acepte.