Uno de los afectado por la erupción del volcán de La Palma se emociona recordando la pregunta de su hijo: “Papá, ¿Quién se llevó mi casa?”

Un equipo de ‘Cuatro al día’ desplazado hasta la isla ha podido charlar con una de esas familias que lo perdió todo hace un mes y todavía no les han dado una solución . Siete personas que están viviendo en una casa de 30 metros cuadrados y están desesperados.

“No nos dio tiempo a recoger nada… aquí no se puede vivir, esto es una casa para 2 personas, no para 7”, asegura el padre de la familia que ve inviable vivir así con tres niños. “Los más chiquitos no entienden, pero el más grande sí que entiende y claro que pregunta. Ven todo esto y preguntan: ‘¿Quién se llevó mi casa?’. Hacen preguntas, es normal pero ya a veces ni contestas”, comentaba emocionado.