La reportera de ‘CAD’ ha intentado charlar con el okupa que se ha mostrado muy enfadado por la presencia de las cámaras de televisión, ha llamado a la policía y ha amenazado a la reportera: “¡¿Quién es usted?! Yo tengo abogada, tiene permiso para estar molestando o le denuncio. No me importa lo que dice, hable con mi abogada”.

El propietario quiere vender la casa porque ha sufrido de primera mano los estragos de la crisis. “Que tus negocios se vayan a pique con esto de la pandemia y que la única forma de salvarlos sea vendiendo una de tus propiedades y no poder hacerlo porque tienes un tío ahí metido que no paga el alquiler, pues es bastante sangrante. Ahora eso sí, luego todos tienen abogados y no tardan en llamar a la policía”, reaccionaba Joaquín Prat.