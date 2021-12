El mensaje de Joaquín Prat para los no vacunados: “Yo me vacunaría”

Joaquín Prat, tras pasar el covid: “He estado jodi*** tres días, más bien, me atrevería a decir bien jod***”

El presentador de ‘CAD’ se confiesa: “Tenía la impresión a estas alturas de la pandemia, ingenuo de mí, de que no me iba a contagiar”

‘Cuatro al día’ repasaba la última hora sobre los preparativos para la vacunación de los niños que comenzará mañana. La campaña arranca este miércoles y cada comunidad autónoma ha diseñado su propio operativo.

Joaquín Prat, que se reincorporaba hoy, interrumpía el programa para dar su testimonio tras haber pasado el covid: “Con su permiso, a mí no me gusta hablar de mí mismo, no creo que nosotros debamos ser nunca los protagonistas, pero les voy a dar un testimonio”.

“Tengo la pauta completa de vacunación desde el mes de julio, y yo tenía la impresión a estas alturas de la pandemia, ingenuo de mí, de que no me iba a contagiar… y el viernes día 3 di positivo en un control rutinario aquí en Mediaset”, explicaba el presentador.

“He estado jodi*** tres días, más bien, me atrevería a decir bien jod***, sobre todo por las noches”, aseguraba Joaquín Prat en pleno directo. “He aprendido varios casos: yo no soy partidario de la vacunación obligatoria, pero sí he aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado jod*** en mi casa, habría estado en un hospital”, continuaba.