Yolanda Díaz, sobre el encuentro de lideresas: "Es el comienzo de algo maravilloso"

El germen de la nueva plataforma política de la izquierda, alternativa al PSOE, no ha empezado con muy buen pie. Los transportistas se han manifestado ante la puerta del Teatro Olimpia de Valencia aprovechando la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , la gran protagonista del sábado aunque nadie lo dijera. Ha sido la primera de las cinco mujeres políticas en subir al escenario ante un teatro abarrotado y entregado con ellas. ‘Otras políticas’ ha sido el lema del acto con un objetivo elevado.

“Somos todas las que estamos, no están todas las que son, pero creo que representamos a muchas que no están y yo que sé Ayuso no nos apetecía tampoco”, ha dicho Mónica Oltra, vicepresidenta de Gobierno valenciano y líder de Compromís.