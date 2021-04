Dos viajeros agreden con especial violencia a dos vigilantes de seguridad del metro de Barcelona

Brutal agresión en el metro de Barcelona. Dos viajeros agreden con mucha violencia a dos vigilantes de seguridad que les habían llamado la atención por no llevar puesta la mascarilla . Les propinan patadas y puñetazos ante el revuelo del resto de pasajeros. Los agresores, que estaban bajo los efectos del alcohol y las drogas, han sido detenidos. Los guardias fueron trasladados al hospital y ya han sido dados de alta .

Otra agresión en menos de un mes

Por desgracia, este tipo de agresiones contra los vigilantes se ha duplicado desde que comenzó la pandemia de coronavirus, según apuntan varias asociaciones de seguridad. "La gente cada vez es más agresiva, no podemos dejar a una persona sola ante estas actuaciones", denuncia Sergio Sánchez, portavoz de ADN sindical. Muchas de las agresiones se producen porque los vigilantes ahora tienen que llamar la atención por no llevar la mascarilla o porque no se cumplen las medidas de prevención.