Secuestros parentales: durante los viajes de vacaciones de verano y Navidad es cuando más se cometen

Los secuestros parentales , cuando un progenitor arrebata el hijo al otro, aumentan por el crecimiento de matrimonios de distintas nacionalidades debido a la globalización , anualmente en España se cree que se cometen unos 300 y 400 . Los datos inducen a la confusión por un lado están los de la Fiscalía que superan los mil casos anuales en los últimos años. Otros reducen la cifra basándose en el Informe anual de personas desaparecidas 2020 del Ministerio del Interior. En su página 79 aparece que el número de denuncias registradas en 2020 por desapariciones de menores de 12 años asciende a 332 , pero tras la investigación, terminan incluidas bajo la tipología de sustracción de menores son sólo 35 . Realmente, aquí se incluyen delitos como los pederastas, etc. Sin embargo, el secuestro parental se produce entre progenitores. Generalmente el menor está localizado en casa del país de origen del otro progenitor ; es decir ya no está desaparecido, con lo cual no entra en esta estadística. Además, la mayoría de casos van por la via civil para la restitución de la custodia. Así pues, como nos señala la experta en este tipo de casos la letrada Adriana Ruiter las estadísticas más fiables son las que se publican en relación con los acuerdos de la Haya que coordinan internacionalmente este tipo de casos.

Los casos pueden ser como el de Laura que dejó que su expareja austriaca se llevase su hija de vacaciones este verano tal y como le correspondía. Sin embargo, no la devolvió pese a que el juzgado de instrucción 2 Arrecife (Fuerteventura) insiste en su auto del 2 de diciembre en el retorno de la niña. Otro caso es el de Iván que no ve a su hijo desde hace varios años cuando su mujer ciudadana rusa se llevó el niño a su país. Iván denuncia el trato que al comienzo le dio la Policía española cuando quiso denunciar los hechos: "Me dijeron que no se podía denunciar aparte de que uno de los agentes empezó a hacer chistes sobre mi situación. Al final, y tras hablar con un abogado, tuve que volver tres días después a interponer la denuncia". Su caso es complicado pues como señala la abogada Adriana Ruiter, especialista en secuestros parentales: "Los casos de Rusia y Brasil, prácticamente son muy complicados de resolver”. Se estima que el 80 % de los casos de secuestros parentales son cometidos por las madres. Como señala Adriana: "Se tiende a confundir lo que es la custodia de un hijo con la patria potestad. La custodia es quien tiene el hijo, normalmente la madre, pero la patria potestad la comparte la pareja y consiste en decidir donde vive el hijo, el colegio, la religión o importantes decisiones sobre la salud. Si no se ponen de acuerdo lo decide un juez. Por eso, cuando una madre cambia a su hijo de residencia debe haberlo acordado previamente con su ex pareja". Nisde es una asociación de ayuda a progenitores que han visto cómo sus hijos han sido secuestrados por su exparejas. Sin embargo, no sólo nos encontramos con personas que se han llevado a sus hijos fuera de España. También hay casos como presuntas secuestradoras que al parecer se encuentran en España. Así es el caso de Enzo, que vive en Roma, no ve a su hija desde hace 3 años. El juzgado número 9 de Vilanova i Geltrú le ha dado la custodia pero expareja desapareció con su hija de 13 años que posiblemente se encuentre en Cataluña. Enzo se queja de que las autoridades apenas hacen algo para localizarla.