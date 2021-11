La desidia provocó que el expolio de Odyssey sobre el pecio de la 'Mercedes' quedase impune

A partir de aquí se abrieron las dos vías judiciales. En EEUU, la vía civil para recuperar los restos, mientras en España la vía penal para castigarlos. Las dos se inician en 2007. Dos años después, un juez estadounidense dicta que el tesoro hay que devolverlo a España; sin embargo, en el juzgado de La Línea en Cádiz que llevaba el caso penal no se ha pasado de las diligencias previas. Ha prescrito y el asunto archivado. Es como si a un ladrón destroza una catedral para robar lo que considera de valor le pillan con el botín devuelve pero no se le castiga. Por la instrucción pasan hasta 6 jueces. La Fiscalía y Abogacía del Estado, según la acusación popular, dejan morir el caso. Sólo es esta, representada por el abogado José María Lancho, la que pide diligencias tan básicas como el informe de daños o interrogatorios a los buzos que manejaron el robot que destrozó el pecio, el consignatorio, etc. que sin embargo no obtuvo. Se quejó dos veces al Consejo General del Poder Judicial pero no le hicieron caso. Tampoco a nosotros nos lo hizo la Fiscalía y Abogacía del Estado para saber su versión de porqué se abandonó el asunto. Hasta el juez de apelación de la Audiencia Provincial de Cádiz en su resolución comparte el enfado y desconcierto de este abogado que al menos demostró que a los cazapiratas se les puede perseguir penalmente.