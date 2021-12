Desde el asalto al Capitolio a la toma de Kabul por los talibanes, las noticias que han marcado el mundo en 2021

Poco después, el mundo se iba a echar las manos a la cabeza y al bolsillo cuando un golpe de viento hizo que el portacontenedores Ever Given se atascara así como ven en el canal de Suez. El comercio marítimo mundial se puso en jaque durante semanas, esa ruta no pudo ser utilizada y el abastecimiento global de mercancías, incluido el petróleo se vio gravemente afectado.