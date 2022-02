Las incógnitas que se esconden detrás de los parricidas: no son enfermos mentales y sí pueden rehabilitarse

Los expertos aseguran que, en general, al contrario de lo que se suele pensar, no hay enfermedades mentales ya que la enfermedad mental y la criminalidad no tienen nada en común. Por su parte, Ana Villarrubia comenta que "en muchísimos casos, lo cierto, es que no hay indicadores psicopatológicos. No hay indicadores para que haya un trastorno de base. Lo que hay es una confluencia de factores que da lugar a un perfil perverso. Por ejemplo: fracaso escolar, dificultades en la imposición de límites por parte de los padres".