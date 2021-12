El corazón de Europa vive su peor momento de pandemia: aumentan los contagios y las protestas negacionistas

En algunos países del corazón de Europa la pandemia está siendo muy dañina. Por eso, está obligando a tomar medidas más contundentes en especial contra los no vacunados. Algo que enciende a los negacionistas que vuelven a protestar hoy en Bruselas.

Protestan por las restricciones que impiden en Alemania el acceso a los comercios no esenciales de quienes no se han vacunado y las reuniones con no convivientes. Además, la vacunación será obligatoria presumiblemente a partir de febrero.