Cuándo acabará la pandemia de coronavirus: muchos expertos coinciden en que finalizará en Semana Santa

Sin embargo, no hay consenso entre los que más saben. Otros investigadores advierten que aunque el virus tiende a atenuarse, aún nos quedan olas por ver. Tras el paso de ómicron , todos los expertos coinciden en que tendremos una tregua.

No obstante, muchos epidemiólogos advierten de que continúa habiendo riesgo donde no llegan suficientes vacunas. En lo que casi todos coinciden es en que el virus no se va a ir del todo y que ha venido para quedarse. Lo mejor es que cada vez tenemos más armas y a las vacunas se suman los antivirales.