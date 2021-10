El cazador de sonidos de la naturaleza

Carlos de Hita ha estado grabando el volcán de la misma forma que lleva 35 años grabando los sonidos de los animales. Él es el que ha captado el audio en muchas series documentales, entre otras Dehesa o Cantábrico. El análisis que hace de la situación de la biodiversidad de nuestro país no deja lugar a dudas: “Cada vez es más monocorde y cada vez son menos los sonidos de animales que se escuchan. La variedad del paisaje sonoro también es la medida de la biodiversidad y va a menos. Por eso no se oyen algunas voces u otras que antes no se oían si lo hacen. Por ejemplo, insectos de zonas cálidas que antes por aquí en este clima frío donde estamos en Valsaín (Segovia), no se escuchaban y ahora sí”.