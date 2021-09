El aeropuerto de La Palma, inoperativo por el volcán: colas para salir y entrar en barco de la isla

"No sabemos si mañana se puede salir o no se puede, ni ellos tampoco, me parece", comenta un hombre. "Teníamos un vuelo para mañana, y por lo visto están cancelados. Estamos viendo qué opciones nos dan", explica una mujer. "Me voy en barco ahora después a Tenerife. Y espero que me den la alternativa de poder salir mañana, es la única forma", comenta otra vecina.