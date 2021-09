Los pescadores de La Palma tienen miedo por los efectos que puede provocar la lava en el mar

La erupción del volcán de La Palma ya ha provocado efectos y consecuencias en el mar. En estos momentos, la flota de barcos permanece amarrados en el puerto de Tazacorte. Las embarcaciones permanecen paradas desde el pasado 17 de septiembre cuando los pescadores de la zona decidieron no salir más a faenar ya que se sabía que la erupción podía ser inminente y no querían que les pillase en alta mar. Esto supone grandes pérdidas económicas para todo el sector pesquero y para todas sus familias. Los pescadores tienen miedo ya que no saben si la lava llegará finalmente al mar, cuándo lo hará y los efectos que supondrá.